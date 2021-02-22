Железнодорожники обвинили депутата от партии Додона в безразличии

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Избранная по одномандатному округу в Окнице депутат Партии социалистов Ирина Лозован обвинена протестующими железнодорожниками в обмане в ходе предвыборной кампании.

Одна из протестующих заявила журналистам, что Лозован лично убеждала железнодорожников на прошедших выборах голосовать за социалистов, обещая выплату зарплаты.


"Где Лозован сегодня? Она на выборах нам обещала зарплаты", - заявила одна из протестующих, обратив внимание на полное игнорирование проблем железнодорожников со стороны депутата от Окницы.


Утром 22 февраля, после многочисленных предупреждений, работники Окницкого железнодорожного узла вышли на стихийный протест и перекрыли железнодорожные пути.


Требованием железнодорожников является выплата задержанной руководством Дороги зарплаты более чем за 3 месяца.

Да!
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