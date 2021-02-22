Железнодорожники обвинили депутата от партии Додона в безразличии

Одна из протестующих заявила журналистам, что Лозован лично убеждала железнодорожников на прошедших выборах голосовать за социалистов, обещая выплату зарплаты.

"Где Лозован сегодня? Она на выборах нам обещала зарплаты", - заявила одна из протестующих, обратив внимание на полное игнорирование проблем железнодорожников со стороны депутата от Окницы.

Утром 22 февраля, после многочисленных предупреждений, работники Окницкого железнодорожного узла вышли на стихийный протест и перекрыли железнодорожные пути.

Требованием железнодорожников является выплата задержанной руководством Дороги зарплаты более чем за 3 месяца.