Железнодорожники впервые выйдут на общенациональную акцию протеста

Согласно поданному в Примарию Кишинева Предварительному заявлению, акция протеста состоится 4 марта, с 8 до 14 часов.

В ходе акции протеста, железнодорожники представят властям Ноту протеста.

В этот же день, в 9.00, состоится акция протеста сотрудников железнодорожного узла Бессарабская.

Это первая общенациональная акция протеста железнодорожников за период независимости. Ранее железнодорожники не выходили на протесты из-за запрета на подобные акции, содержащегося в Транспортном кодексе Молдовы.

До этого, протесты проходили на Окницком, Бессарабском, Бельцком и Унгенском железнодорожных узлах.

Известно, что задолженность по зарплате на этом крупнейшем в Молдове госпредприятии составляет почти 70 миллионов леев.