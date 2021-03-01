Железнодорожники впервые выйдут на общенациональную акцию протеста

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Федерация профсоюзов железнодорожников организует акцию протеста перед зданиями Парламента и Администрации президента в связи с доведением Железной дороги Молдовы до катастрофического состояния.

Согласно поданному в Примарию Кишинева Предварительному заявлению, акция протеста состоится 4 марта, с 8 до 14 часов.


В ходе акции протеста, железнодорожники представят властям Ноту протеста.


В этот же день, в 9.00, состоится акция протеста сотрудников железнодорожного узла Бессарабская.


Это первая общенациональная акция протеста железнодорожников за период независимости. Ранее железнодорожники не выходили на протесты из-за запрета на подобные акции, содержащегося в Транспортном кодексе Молдовы.


До этого, протесты проходили на Окницком, Бессарабском, Бельцком и Унгенском железнодорожных узлах.


Известно, что задолженность по зарплате на этом крупнейшем в Молдове госпредприятии составляет почти 70 миллионов леев.

Да!
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