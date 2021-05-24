Жиры для здоровья ребенка

Каких же веществ недостает, если не давать ребенку достаточно жиров? В первую очередь ощущается дефицит витамина Е и цинка. Эти элементы являются антиоксидантами, укрепляют иммунитет. К тому же, минимизировав количество потребляемых жиров, ребенок начинает есть больше сахаров и углеводов, подвергая себя опасности в виде скачков уровня сахара в крови.

Важно понимать, что помимо полезных жиров есть еще и вредные, которые встречаются в магазинах гораздо чаще, да и стоят дешевле. Гидрогенизированные жиры – маргарин, спреды, обработанное масло – представляют опасность для человеческого организма. Пусть они дольше хранятся благодаря обработке, однако, именно эти трансжиры вызывают хронические заболевание и даже рак.

Почему вредны гидрогенизированные жиры?

Они вызывают обострение или появление хронических болезней;

Нарушают баланс незаменимых жирных кислот, разрушая их;

Вследствие обработки жиры становятся искусственными. Они действуют на организм как яд;

Такие гидрогенизированные жиры содержатся в полуфабрикатах, магазинной выпечке, кондитерских изделиях, поэтому будьте осторожны и внимательно изучайте состав продукта на упаковке.

Что такое незаменимые жирные кислоты? Это соединения, которые не вырабатываются организмом. Такие кислоты должны поступать вместе в пищей. Однако, если длительное время будет наблюдаться дефицит незаменимых жирных кислот, то у ребенка могут развиться астма, экзема, проблема с волосами, проблемы со зрением. Все дело в том, что незаменимые жирные кислоты необходимы для нормального функционирования нервной системы.

Какие существуют незаменимые жирные кислоты?

Омега-3. Содержится в орехах, сушенных бобах, морской рыбе;

Содержится в орехах, сушенных бобах, морской рыбе; Омега-6. Содержится в хлопковом, кукурузном, подсолнечном, сафлоровом и соевом маслах, в маслах буранчика, черной смородины и примулы вечерней.

Главное в правильном питании – соблюдать баланс между количеством омега-3 и омега-6. Дисбаланс может привести к снижению иммунитета, воспалительным процессам, проблемам с концентрацией, ожирению и раку.

Как обеспечить ребенка незаменимыми жирными кислотами (НЖК)?

Просто потреблять НЖКнедостаточно. Важно, чтобы организм мог максимально эффективно усваивать эти элементы. Вкупе с НЖК нужно включить в рацион продукты, богатые цинком, селеном, медью. Важен прием таких витаминов, как А, С, В и других.

Самым эффективным и доступным препаратом с НЖК является рыбий жир. Конечно, не всех детей можно заставить его принимать, но на сегодняшний день существует множество форм этого препарата, которые упрощают потребление.

В завершении вспомним все продукты и препараты, которые содержат омега-3 и омега-6. Это жир печени трески, рыбий жир, НЖК, полученные из водорослей. Также источником омега-3 являются семена льна.

По материалам https://kinderklinik.ua/