Журналистка провела эксперимент: зарегистрировалась на вебкам-сайте BongaCams и заработала 800 евро!

Нам стало интересно, что предлагают современные возможности и какие варианты достойны внимания. В первую очередь нас привлекла сфера вебкама, и мы решили проверить, действительно ли тысячи девушек отлично зарабатывают на сайтах для взрослых.

Для начала мы пообщались с несколькими вебкам-моделями, которые имеют аккаунты в соцсетях. Оказалось, что многие из них работают в паре со своими мужьями или парнями, а некоторые ведут трансляции вместе с подругами.

Нам захотелось поближе познакомиться с миром вебкама и увидеть, как всё устроено, изнутри. Для этого одна из журналисток зарегистрировалась на BongaCams – вебкам-сайте, который занимает 36-е место среди всех сайтов мира, согласно рейтингу Alexa. На специальной странице BongaCams есть информация о заработках девушек за последний месяц. Мы сделали несколько скриншотов для примера.

Весь процесс регистрации на сайте занял примерно 10 минут, и уже через полчаса заявку одобрили. Журналистка решила сразу же выйти в онлайн. Трансляцию она вела исключительно в купальнике, не раздеваясь, и общалась с пользователями только на самые обычные темы. Работая всего по паре часов, она смогла заработать 800 евро за несколько дней! Надо сказать, что такого результата не ожидал никто!

Кроме того, на сайте журналистка пообщалась с несколькими вебкам-моделями – девушкой и парой, которые уже некоторое время работают на BongaCams. Они подтвердили, что, находясь дома и просто общаясь с пользователями, можно зарабатывать приличные деньги. При этом не нужно иметь модельную внешность или знать какие-то хитрости.

Поработав на BongaCams всего несколько дней, журналистка смогла убедиться, что вебкам-сайты обеспечивают максимально комфортные условия для заработка. Учитывая возможность работать из дома и быть онлайн в любое удобное время, вебкам можно смело назвать одним из самых доступных источников дохода.