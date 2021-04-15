Журналистов эвакуируют из Москвы в Киев и Прагу

Как сообщает Би-би-си, отдельных сотрудников планируют в мае перевезти в Киев и Прагу. Это произошло после многомиллионных штрафов Роскомнадзора, наложенных из-за того, что российский минюст признал эти СМИ иностранными агентами в 2017 году.

На основе принятого недавно в России закона о штрафах для иноагентов эти медиа получили штрафы на сумму более 70 млн рублей - Роскомнадзор жаловался на отсутствие маркировки "иностранный агент" в их материалах.

В "Радио Свобода" заявили Би-би-си о намерении держать московское бюро "открытым и работающим" и противостоять "нападкам Кремля".

Вечером 13 апреля в "Фейсбуке" сотрудницы "Радио Свобода" Лили Пальвелевой появился пост с фразой: "С печалью думаю о том, что многих коллег уже никогда не увижу". В ответ на вопрос, о чем идет речь, журналистка ответила: "О московском бюро РС. Просуществовало 30 лет". Позже пост исчез.

О планах по существенному сокращению присутствия "Радио Свобода" и "Настоящего времени" в России Русской службе Би-би-си рассказали девять сотрудников этих медиаорганизаций.

"Сотрудникам предложили релокацию, - рассказал один из собеседников Би-би-си. - Части предлагают ехать в Прагу, части на Украину".

"Настоящее время" и "Свобода" действительно собираются массово перевозить сотрудников на Украину и в Чехию, хотя "само бюро закрываться не будет", уточнил другой журналист. Их сотрудникам предложили самим выбрать, хотят ли они уезжать из России.

"Сейчас ведутся переговоры с сотрудниками, и если кто-то согласен уехать, то компания оказывает всю необходимую помощь", - говорит один из собеседников Би-би-си.

Другой собеседник Би-би-си уточнил, что СМИ собираются перевозить из России и большой объем дорогостоящей техники. В Москве для поддержания минимальной работы оставят лишь ее небольшую часть.

Региональным фрилансерам "Свободы" предложений о переезде пока не поступало: этот процесс затрагивает сейчас только штатных сотрудников, уточнил один из собеседников Би-би-си в корпорации.

Речи об увольнениях тех, кто не будет переезжать из России, пока не идет, отметили двое собеседников Би-би-си из числа действующих сотрудников.

В московских редакциях "Радио Свобода" и телеканала "Настоящее время" сейчас работает несколько десятков человек, еще несколько сотен фрилансеров сотрудничают с корпорацией, писала газета New York Times со ссылкой на данные самой корпорации. На работу российских редакций "Радио Свобода/Свободная Европа" уходит 22 млн долларов в год.

7 апреля Роскомнадзор сообщил, что у ООО "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" накопилось штрафов на 71,5 млн рублей (почти 944,5 тыс. долларов США) из-за отсутствия маркировки "иностранного агента" в материалах издания. Регулятор также обязал СМИ выплатить в течение 60 дней 5,5 млн рублей штрафов - по ним судебные решения уже вступили в силу.

Российское министерство юстиции внесло "Радио Свобода" и "Голос Америки" в список иностранных агентов в декабре 2017 года. Это случилось после того как телеканал RT, финансируемый из российского бюджета, по требованию американских властей прошел в США регистрацию в качестве иностранного агента. МИД России заявлял, что меры в отношении "Радио Свобода" - зеркальный ответ на ограничения работы российских СМИ

В то же время, директор Русской службы "Радио Свобода" Андрей Шарый сказал Би-би-си, что "планов по закрытию московского бюро нет", несмотря на огромное давление со стороны российских властей. "Мы планируем перевести только некоторые проекты. А некоторые сотрудники могут переехать из Москвы", - говорит Шарый. Сам он базируется в Праге.

"Радио Свобода", его проект "Настоящее время" и "Голос Америки", тоже участвующий в этом проекте, координируются американской правительственной организацией - Агентством США по глобальным медиа (USAGM). Свое финансирование агентство получает от Конгресса. Кандидатуру руководителя USAGM предлагает президент США по согласованию с Сенатом.

Массовый отъезд сотрудников "Свободы" из России может стать первым таким случаем за 30 лет работы московского бюро с момента его открытия в 1991 году.

Бюро "Радио Свобода" в России официально открыл своим указом президент Борис Ельцин после провала августовского путча в 1991 году. Московские корреспонденты "Радио Свобода" Андрей Бабицкий и Михаил Соколов все три дня попытки переворота ГКЧП вели круглосуточное прямое вещание из Белого дома.