Zoom запретил использовать свой сервис в России

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Корпоративная подписка Zoom перестанет быть доступна учреждениям с госучастием, звонки ограничат 40 минутами.

Предположительно, решение связано с опасением американских санкций. Москва обещала отечественный аналог сервиса в 2022 году

Как сообщает РБК, американская Zoom Video Communications запретила своим дистрибуторам продавать продукты российским компаниям и организациям с государственным участием. Также о запрете пишет «Коммерсант» со ссылкой на письмо RightConf, дистрибьютора Zoom в России.


Запрет касается не только российских госучреждений, но и госсектора стран СНГ. Таким образом, вузы, госкомпании и государственные структуры не смогут пользоваться корпоративной связью Zoom, их видеоконференции будут ограничены стандартными 40 минутами.

Отключение российского госсектора от Zoom может сказаться на работе вузов. В Высшей Школе Экономики сообщили, что пользоваться услугами программы не смогут уже с 7 апреля. Университет несколько месяцев пытался договориться с RightConf о продлении лицензии, однако ему было отказано.

Эксперты считают, что Zoom повторяет действия Microsoft, которая в декабре прошлого года отказалась продавать софт МГТУ им. Баумана. IT-гигант опасался санкций из-за того, что российский вуз готовит специалистов, работающих на оборонную промышленность.

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