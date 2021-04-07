Zoom запретил использовать свой сервис в России

Предположительно, решение связано с опасением американских санкций. Москва обещала отечественный аналог сервиса в 2022 году



Как сообщает РБК, американская Zoom Video Communications запретила своим дистрибуторам продавать продукты российским компаниям и организациям с государственным участием. Также о запрете пишет «Коммерсант» со ссылкой на письмо RightConf, дистрибьютора Zoom в России.

Запрет касается не только российских госучреждений, но и госсектора стран СНГ. Таким образом, вузы, госкомпании и государственные структуры не смогут пользоваться корпоративной связью Zoom, их видеоконференции будут ограничены стандартными 40 минутами.



Отключение российского госсектора от Zoom может сказаться на работе вузов. В Высшей Школе Экономики сообщили, что пользоваться услугами программы не смогут уже с 7 апреля. Университет несколько месяцев пытался договориться с RightConf о продлении лицензии, однако ему было отказано.



Эксперты считают, что Zoom повторяет действия Microsoft, которая в декабре прошлого года отказалась продавать софт МГТУ им. Баумана. IT-гигант опасался санкций из-за того, что российский вуз готовит специалистов, работающих на оборонную промышленность.