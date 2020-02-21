Приднестровский олигарх продолжает пользоваться покровительством властей Украины
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(ВИДЕО) Глава корпорации "Шериф" Виктор Гушан из контролируемой Россией непризнанной приднестровской республики является гражданином Украины и владеет элитной недвижимостью на берегу Дуная, Черного моря и участком земли под Киевом.
Элитную недвижимость Гушана непосредственно на границе Украины с Румынией по Дунаю в городе Вилково разыскали украинские журналисты из программы "Схемы: коррупция в деталях" (совместный проект Радио Свобода и телеканала "UA:Перший").
Подробности – в репортаже "Тайные украинские угодья олигарха-сепаратиста из "ПМР".
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