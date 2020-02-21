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Приднестровский олигарх продолжает пользоваться покровительством властей Украины

Опубликовано : 21 февраль 2020 г. 21:34 | Просмотров: 2 516 | Категория: Страна

(ВИДЕО) Глава корпорации "Шериф" Виктор Гушан из контролируемой Россией непризнанной приднестровской республики является гражданином Украины и владеет элитной недвижимостью на берегу Дуная, Черного моря и участком земли под Киевом.

Элитную недвижимость Гушана непосредственно на границе Украины с Румынией по Дунаю в городе Вилково разыскали украинские журналисты из программы "Схемы: коррупция в деталях" (совместный проект Радио Свобода и телеканала "UA:Перший").

Подробности – в репортаже "Тайные украинские угодья олигарха-сепаратиста из "ПМР".




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