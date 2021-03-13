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#Власть
Санду рекомендовала правительству ввести режим Чрезвычайного положения
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0
231
5 часов назад
#Promo
Удобный видеоредактор InVideo с большим функционалом в бесплатной версии
0
0
12
13 часов назад
#Мир
#Люди
Университет рекомендовал отказаться от слов 'отец' и 'мать'
6
0
631
13 часов назад
#Мир
#Байден
Джо Байден пообещал каждому американцу право на вакцину до 1 мая
4
0
61
13 часов назад
#Мир
#Xiaomi
Суд Вашингтона временно отменил запрет на сотрудничество с Xiaomi
4
0
34
16 часов назад
#Мир
#Криминал
В Одессе совершено покушение при помощи квадрокоптера
4
0
353
Вчера в 0:16
#Власть
Парламент принял ни к чему не обязывающий вотум недоверия руководству НАРЭ
6
0
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22:33 / 12.03.2021
#Власть
#Страна
Цены на автомобильное топливо вновь выросли
5
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233
19:54 / 12.03.2021
#Власть
#Додон
#Санду
Нашелся еще один элитный телефон Додона, купленный за счет государства
4
0
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10:07 / 12.03.2021
#Власть
#Страна
#Ренато Усатый
Бельцкие власти предоставили железнодорожникам бесплатный проезд в городском транспорте
4
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19:02 / 11.03.2021
#Власть
Правительство выделило деньги на закупку десятой доли необходимых вакцин
4
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69
17:58 / 11.03.2021
#Власть
Партия Додона настаивает на утверждении правительства Дурлештяну
4
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13:20 / 11.03.2021
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