Украина обвинила Евросоюз в нарушении Соглашения об ассоциации

После найденного компромисса по зерновым, МИД Украины направил ноту протеста в посольство Польши и представительство ЕС в Украине.

Протест выражен из-за введения ограничений на импорт украинской сельскохозяйственной продукции, как противоречащих Соглашению об ассоциации.

Об этом сообщил спикер украинского МИДа Олег Николенко.

Как заявил украинский дипломат, в направленных нотах протеста отмечено, что ситуация категорически неприемлема для Украины.

"Такие ограничения, какими бы причинами они ни обосновывались, не соответствуют Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС и принципам и нормам Единого рынка ЕС.

Существуют все правовые основания для немедленного возобновления экспорта украинских аграрных товаров в Польшу, Румынию, Венгрию, Словакию и Болгарию, а также продолжения беспрепятственного экспорта в другие государства-члены ЕС и в целом беспрепятственного транзита всей украинской продукции в другие страны как в пределах, так и за пределами ЕС", – заявил Олег Николенко.

Он добавил, что МИД призвал партнеров искать сбалансированное решение "на основе законодательства ЕС, Соглашения об ассоциации и в духе солидарности".

Украина выразила свой протест в тот же день, сразу после того, как в пятницу вечером Еврокомиссия достигла компромисса с Болгарией, Венгрией, Польшей, Румынией и Словакией по украинской агропродовольственной продукции, импорт которой эти страны был ограничен.

Еврокомиссия согласовала "исключительно защитные меры" в виде защиты на импорт в эти страны пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника. В перечень не вошло подсолнечное масло.

Кроме того, Евросоюз выделит 100 млн евро для пострадавших фермеров в пяти странах-соседях Украины.

В обмен на это, до 6 июня пять стран ЕС отменят односторонние меры по запрету на импорт украинской продукции.

Действующие меры, вводящие беспошлинную торговлю с Украиной по зерновым, заканчиваются 5 июня.