МЕНЮ
Twitter
НОВОСТИ И МНЕНИЯ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Сегодня, 14:50  

Провалилась очередная инициатива властей

Сегодня, 13:56  

Евросоюз утвердил механизм введения санкций за угрозу суверенитету Молдовы

Вчера, 10:45  

Заместитель Путина считает Молдову несуществующей страной

Вчера, 09:59  

Экс-премьер обвинил власть Майи Санду в беспрецедентной коррупции

27.04.2023  

Муж российской певицы Жасмин лишен депутатского мандата

27.04.2023  

В Москве завершается процесс по наркокартелю Плахотнюка
все новости

Украина обвинила Евросоюз в нарушении Соглашения об ассоциации

Опубликовано : 29 апрель 2023 г. 13:03 | Просмотров: 253 | Категория: ---

После найденного компромисса по зерновым, МИД Украины направил ноту протеста в посольство Польши и представительство ЕС в Украине.

Протест выражен из-за введения ограничений на импорт украинской сельскохозяйственной продукции, как противоречащих Соглашению об ассоциации.

Об этом сообщил спикер украинского МИДа Олег Николенко.

Как заявил украинский дипломат, в направленных нотах протеста отмечено, что ситуация категорически неприемлема для Украины.

"Такие ограничения, какими бы причинами они ни обосновывались, не соответствуют Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС и принципам и нормам Единого рынка ЕС.

Существуют все правовые основания для немедленного возобновления экспорта украинских аграрных товаров в Польшу, Румынию, Венгрию, Словакию и Болгарию, а также продолжения беспрепятственного экспорта в другие государства-члены ЕС и в целом беспрепятственного транзита всей украинской продукции в другие страны как в пределах, так и за пределами ЕС", – заявил Олег Николенко.

Он добавил, что МИД призвал партнеров искать сбалансированное решение "на основе законодательства ЕС, Соглашения об ассоциации и в духе солидарности".

Украина выразила свой протест в тот же день, сразу после того, как в пятницу вечером Еврокомиссия достигла компромисса с Болгарией, Венгрией, Польшей, Румынией и Словакией по украинской агропродовольственной продукции, импорт которой эти страны был ограничен.

Еврокомиссия согласовала "исключительно защитные меры" в виде защиты на импорт в эти страны пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника. В перечень не вошло подсолнечное масло.

Кроме того, Евросоюз выделит 100 млн евро для пострадавших фермеров в пяти странах-соседях Украины.

В обмен на это, до 6 июня пять стран ЕС отменят односторонние меры по запрету на импорт украинской продукции.

Действующие меры, вводящие беспошлинную торговлю с Украиной по зерновым, заканчиваются 5 июня.


Сообщить о ошибке | Версия для печати


Похожие новости
АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
все трансляции
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
Власти Румынии более 10 часов запретили въезд десяткам автобусов из Молдовы

Власти Румынии более 10 часов запретили въезд десяткам автобусов из Молдовы

Просмотров: 5 488
Украина не исключает провокаций на границе с Молдовой

Украина не исключает провокаций на границе с Молдовой

Просмотров: 5 371
Суд разрешил называть барыгами руководство дочерней компании Газпрома

Суд разрешил называть барыгами руководство дочерней компании Газпрома

Просмотров: 5 336
Один из лидеров провластной партии войдет в руководство дочерней компании Газпрома

Один из лидеров провластной партии войдет в руководство дочерней компании Газпрома

Просмотров: 5 198
Глава Совбеза Украины сообщил о тайном плане Молдовы по приднестровскому урегулированию

Глава Совбеза Украины сообщил о тайном плане Молдовы по приднестровскому урегулированию

Просмотров: 4 894
Сенат Франции проигнорировал недовольство общества пенсионной реформой

Сенат Франции проигнорировал недовольство общества пенсионной реформой

Просмотров: 3 967
Гаагский трибунал потребовал арестовать Путина

Гаагский трибунал потребовал арестовать Путина

Просмотров: 3 800
Экс-президент США призвал к протестам в свою поддержку

Экс-президент США призвал к протестам в свою поддержку

Просмотров: 3 612
ВЛАСТЬ
Провалилась очередная инициатива властей

Провалилась очередная инициатива властей

Сегодня, 13:56  Евросоюз утвердил механизм введения санкций за угрозу суверенитету Молдовы
Вчера, 10:45  Заместитель Путина считает Молдову несуществующей страной
Вчера, 09:59  Экс-премьер обвинил власть Майи Санду в беспрецедентной коррупции
ЛЮДИ
На самом ли деле противовирусные препараты неэффективны? Опровергаем миф и объясняем принцип действия

На самом ли деле противовирусные препараты неэффективны? Опровергаем миф и объясняем принцип действия

08.03.2023  Власти Румынии более 10 часов запретили въезд десяткам автобусов из Молдовы
15.01.2023  Скончался всемирно известный Мимино
17.12.2022  Близкая к Плахотнюку авиакомпания удерживает в Ереване более 200 молдаван
БИЗНЕС
Официальный дилер Mercedes заподозрен в перепродаже машин из Молдовы в Россию

Официальный дилер Mercedes заподозрен в перепродаже машин из Молдовы в Россию

02.08.2022  Молдова противостоит киберпреступникам на государственном уровне
20.04.2022  Китайская платежная система UnionPay не стала спасением для России
20.04.2022  Электроэнергия может подорожать почти на 1 лей уже с мая
КРИМИНАЛ
Муж российской певицы Жасмин лишен депутатского мандата

Муж российской певицы Жасмин лишен депутатского мандата

27.04.2023  В Москве завершается процесс по наркокартелю Плахотнюка
13.04.2023  Судьи набрались смелости заочно осудить Шора на 15 лет тюрьмы
13.04.2023  Коррупция в партии Майи Санду



Все права защищены. Копирование материалов только с разрешения администрации		 КАЛЕНДАРЬ

«    Апрель 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
 О САЙТЕ

О нас
Мобильная версия
Главная
Карта сайта

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Facebook
Twitter Twitter
YouTube
Vkontakte
Telegram
КАТЕГОРИИ

Все новости
Новости по теме
Политика
Экономика
Общество
Столица
Религия
Регионы 		В мире
No comment
Расследования
Криминал
Ω Репортер
Цитата года
«?» Резонный вопрос
Передачи
 АРХИВ НОВОСТЕЙ

Апрель 2023 (58)
Март 2023 (13)
Февраль 2023 (27)
Январь 2023 (27)
Декабрь 2022 (68)
Ноябрь 2022 (58)

Архив 2008-2010
Архив 2011-2014 		FOLLOW OMEGA






Анализ сайта
Яндекс цитирования google rank checker