Российский оппозиционер Алексей Навальный скончался в тюрьме ...

Власти России сообщили о смерти оппозиционера Алексея Навального, находившегося в тюрьме по политическому обвинению.

О внезапной смерти Навального стало известно в пятницу из сообщения Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Ямало-Ненецкому округу.

Алексей Навальный отбывал 19-летний срок в колонии особого режима в поселке Харп за Полярным кругом.

«16.02.2024 года в исправительной колонии № 3 осужденный Навальный А.А. после прогулки почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание», — говорится в сообщении ФСИН.

По данным тюремных властей, «прибывшие на место медики продолжили реанимационные мероприятия, которые уже оказывали медики колонии, однако пациент скончался».

Как заявила жена Навального Юлия в ходе Мюнхенской конференции по безопасности, комментируя первые новости о смерти мужа, «мы не можем верить Путину и путинскому правительству, они всегда врут».

«Но если это правда, я хочу, чтобы Путин, все его окружение, путинские друзья, его правительство знали: они понесут ответственность за то, что они сделали с нашей страной, моей семьей и моим мужем. И этот день наступит очень скоро», - отметила Юлия Навальная.

В разных городах России, включая Москву, уже начались спонтанные протесты. С осуждением российских властей выступили мировые лидеры.

В свою очередь, Кремль в лице пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова назвал «оголтелыми» и «недопустимыми» заявления Запада о смерти Навального, учитывая, что нет никакой информации о причинах смерти.

Алексей Навальный был арестован 17 января 2021 года, когда вернулся в Москву из Германии, где проходил лечение и реабилитацию после отравления боевым нервно-паралитическим веществом "Новичок". В феврале 2022 года российский суд заменил политику условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. С учетом домашнего ареста, российский оппозиционер должен провести под стражей 2 года и 6 месяцев.

В августе 2023 года Навальный, отбывавший наказание по предыдущему делу, был приговорен по совокупности дел к 19 годам лишения свободы в колонии особого режима.

Алексею Навальному было 47 лет.