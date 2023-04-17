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Польша согласилась отменить запрет на транзит сельхозпродукции из Украины

Опубликовано : 18 апрель 2023 г. 22:09 | Просмотров: 682 | Категория: Мир

Импорт украинской продукции в Польшу будет и далее запрещен.

В ходе проведенных во вторник переговоров Польша и Украина достигли компромисса по вопросу транзита украинской сельхозпродукции зерна по польской территории после того, как Варшава прекратила его вместе с запретом на импорт.

Как объявила вице-премьер-министр, министр экономики Украины Юлия Свириденко, "было решено, что транзит украинских товаров через территорию Польши будет разблокирован в ночь с четверга на пятницу".

В свою очередь, министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус заявил, что будет введена специальная система мониторинга  с целью недопущения оседания в Польше транзитного украинского зерна. Польский министр отметил, что грузы с украинским зерном, следующим транзитом через Польшу, будут опломбированы электронными пломбами с GPS.

Ранее уже сообщалось, что в субботу, Польша, а затем и Венгрия запретили импорт сельскохозяйственной продукции из Украины. Более того, Польша запретила даже транзит этой продукции через свою территорию.

Власти Польши и Венгрии обосновали свои решения необходимостью защиты сельхозпроизводителей своих стран.

Позже, о таком же решении объявил и премьер-министр Словакии.

Еврокомиссия осудила запрет на экспорт сельхозпродукции из Украины, введенный правительствами Польши и Венгрии. В Еврокомиссии напомнили, что регулирование правил торговли стран-членов Евросоюза является исключительной прерогативой Брюсселя и что принятие ими односторонних мер недопустимо.


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