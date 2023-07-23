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Молдова сокращает количество дипломатов посольства России в Кишиневе

Опубликовано : 26 июль 2023 г. 15:15 | Просмотров: 264 | Категория: Власть

Количество аккредитованных в Молдове дипломатов посольства России будет сокращено до 10-ти.

Об ограничении количества аккредитованных в Молдове дипломатов Российской Федерации заявил вице-премьер-министр, министр иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску.

"На протяжении ряда лет, даже десятилетий, мы были свидетелями и объектами довольно враждебных действий и политики Российской Федерации. Часть из них осуществлялась в том числе через посольство Российской Федерации в Кишиневе", - заявил Попеску, отметив, что было принято решение "ограничить количество лиц, которые дестабилизируют ситуацию в нашей стране".

26 июля в МИДЕИ был вызван посол Российской Федерации в Молдове Олег Васнецов, который был проинформирован о решении молдавских властей об уравнивании численности дипломатического, административного, технического и обслуживающего персонала Российской Федерации, работающего в Молдове, с численностью персонала Молдовы в Российской Федерации.

Как сообщило внешнеполитическое ведомство Молдовы, "представительство каждого государства, исходя из принципа паритета, должно составлять 10 дипломатических должностей и 15 административно-технических и обслуживающих должностей".

Несколькими днями ранее, телtканал JurnalTV сообщил, что на крыше посольства России в Молдове и на соседнем с ним здании установлены 28 спутниковых антенн и приемных устройств. По данным авторов материала, это оборудование используется в шпионских целях.


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