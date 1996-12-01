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Скончался первый президент Молдовы Мирча Снегур

Опубликовано : 14 сентябрь 2023 г. 09:22 | Просмотров: 308 | Категория: Власть

Первый президент молдовы Мирча Снегур скончался в среду в возрасте 83 лет.

О его смерти сообщил в соцсетях бывший министр экономики Константин Тампиза.

Мирча Снегур работал в должности секретаря ЦК Коммунистической партии Молдовы с 1985-го по 1989 год.

С 1989-го по 1990 год был председателем Президиума Верховного Совета МССР и Председателем Верховного Совета МССР.

Мирча Снегур был президентом Молдовы с 3 сентября 1990 по 1 декабря 1996 года.

После ухода с должности президента, был депутатом Парламента Республики Молдова XIV созыва, председателем Партии возрождения и согласия Республики Молдова.


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