Скончался первый президент Молдовы Мирча Снегур
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Первый президент молдовы Мирча Снегур скончался в среду в возрасте 83 лет.
О его смерти сообщил в соцсетях бывший министр экономики Константин Тампиза.
Мирча Снегур работал в должности секретаря ЦК Коммунистической партии Молдовы с 1985-го по 1989 год.
С 1989-го по 1990 год был председателем Президиума Верховного Совета МССР и Председателем Верховного Совета МССР.
Мирча Снегур был президентом Молдовы с 3 сентября 1990 по 1 декабря 1996 года.
После ухода с должности президента, был депутатом Парламента Республики Молдова XIV созыва, председателем Партии возрождения и согласия Республики Молдова.
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