Правительство считает индексацию пенсий безответственной мерой ...

Власти не намерены еще раз индексировать пенсии в этом году, несмотря на то, что в апреле они были индексированы вдвое ниже положенного законом уровня.

Как заявил министр труда и социальной защиты Алексей Бузу, новой индексации пенсий в этом году не будет, потому что государство должно обеспечить "устойчивость пенсионной системы".

По мнению министра, новая индексация пенсий будет означать "безответственные меры с финансовой точки зрения".

"Мы несем ответственность за обеспечение достойного уровня жизни пенсионеров. Мы понимаем, что в этой сфере у нас много работы, но в то же время мы должны обеспечить устойчивость пенсионной системы", - заявил министр в эфире RliveTV.

Чиновник отметил, что правительство не хочет "принимать безответственные меры с финансовой точки зрения, чтобы иметь еще большую проблему". "Дефицит бюджета социального страхования составляет 30%. И этот дефицит покрыт из источников государственного бюджета”, — сказал Бузу, говоря о возможной индексации пенсий.

Примечательно, что власти нарушили установленный Законом о государственной пенсионной системе порядок индексации пенсий. Согласно Закону, индексация происходит 1 апреля в соответствии с показателем инфляции на конец предыдущего года. Несмотря на это, в 2023 году пенсии были проиндексированы только на 15% при том, что расчетный уровень инфляции составил 30,24%.

До прихода к власти партии PAS, пенсии индексировались дважды в год – 1 апреля и 1 октября. Эта норма была пересмотрена в 2021 году, по инициативе президентки Майи Санду, которая предложила парламенту вернуться к индексации пенсий раз в год — на основании прошлогоднего уровня инфляции.