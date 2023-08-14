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Майя Санду обвинена в электоральной коррупции

Опубликовано : 16 август 2023 г. 19:38 | Просмотров: 1 113 | Категория: Власть

Президент Молдовы Майя Санду полностью использует административный ресурс для продвижения на местных выборах интересов и кандидатов правящей партии PAS, превратившись в агитатора PAS.

Об этом заявил советник Районного совета Сынджерейского района Олег Черней.

Черней заявил об этом ан проведенной им пресс-конференции после того, как накануне Санду провела ряд встреч в Сынджерейском районе исключительно с примарами, чья лояльность правящей партии была обеспечена за счет правительственного проекта "Европейское село".

По данным местного избранника, на всех 26 примаров Сынджерейского района вышли депутаты PAS Георге Иким и Дойна Герман. Из них, по результатам местных выборов 2019 года, PAS представляют лишь 5 примаров. После "посиделок" с депутатами правящей партии, в PAS перешли 18 примаров.

"13 примаров были переманены от Партии социалистов, от Демпартии. Ряд из них были принуждены. Гжа Герман и г-н Иким были у всех этих примаров, часть из которых подверглись шантажу, драгя часть была коррумпирована. Им были предоставлены проекты на 450 тысяч леев из проекта "Европейской село Экспресс"", - заявил Олег Черней, уточнив, что "выиграли" эти проекты только примары от PAS и те, кто должны перейти к этой партии.

Местный избранник возмутился тем, что визит Санду в район прошел тайно, а президент даже не встретилась с районными советниками в условиях целого ряда спровоцированных центральной  властью социально-экономических проблем. Одной из них является дефицит только на сферу образования уже составляет 16 миллионов леев, а до сих пор минобразования даже не предоставил решение по финансированию школ.

"До вчерашнего дня, все граждане Молдовы и я в их числе, были убеждены, что г-жа президент является президентом всех граждан. Постоянно г-жа президент пыталась создать видимость того, что она якобы не знает, что творится в партии PAS, не несет ответственность за все провалы, высокомерие и поведение депутатов PAS, министров и пр. Но вчера, на собственной шкуре я убедился, что г-жа Санду фактически продвигает и является агитатором партии PAS. Эти визиты Санду имеют целью переманить, как можно больше примаров из других партий в условиях, когда PAS не будет иметь ни одного примара в городах. В партии есть внутренний конфликт, после того, как PAS отказался от продвижения своих кандидатов на местах в пользу переманивания примаров от других партий. И это при условии, что партия PAS всегда осуждала политический туризм. Без г-жи Санду не принимается ни одно решение в партии", - отметил Черней, который до недавнего времени был активистом партии PAS, а также агитировал на прошедших выборах за эту партию и Майю Санду.

Согласно предоставленным Олегом Чернеем данным, визит Санду был организован двумя депутатами партии PAS – Дойной Герман и Георге Иким. Президентку сопровождали 12 сотрудников госохраны и 8 сотрудников Администрации президента, включая двух советниц.

В Молдове подкуп избирателей считается уголовным преступлением. Соответствующие изменения были внесены в Уголовный кодекс после того, как возглавляемая Майей Санду партия PAS прошла в парламент, создав правящее большинство.


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