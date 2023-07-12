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В Приднестровье убит глава оппозиционной партии

Опубликовано : 17 июль 2023 г. 23:19 | Просмотров: 583 | Категория: Криминал

Лидер Союза оппозиционных сил Приднестровья Олег Хоржан был найден убитым в собственном доме.

Хоржан был обнаружен днем в понедельник по месту жительства в селе Суклея его бывшей женой.

Представители регионального МВД подтвердили факт насильственной смерти Хоржана. Уточняется, что убийство было совершено в ночь на 17 июля. На теле убитого обнаружены множественные колотые ранения в области шеи и спины, а также следы предположительно от ударов твёрдым предметом в области головы. Сейф, находящийся в кабинете, был открыт и пуст.

Власти Приднестровья отказываются признавать политический характер убийства.

9 июля возглавляемый Олегом Хоржаном Союз оппозиционных сил и Гражданский конгресс Молдовы провели в Кишиневе первое совместное заседание лидеров. Тогда же, впервые за последние 30 лет, они выступили с совместной декларацией, отметив, что они являются первыми, "кто посмел открыто протянуть друг другу руку солидарной поддержки".

В августе 2018 года, Хоржан, который тогда был депутатом Верховного совета Приднестровья, был приговорен к 4,5 годам лишения свободы в колонии общего режима по обвинению в применении насилия и оскорблении в отношении представителя власти. Он был освобожден из тюрьмы 6 декабря 2022 года.


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