В Приднестровье убит глава оппозиционной партии ...

Хоржан был обнаружен днем в понедельник по месту жительства в селе Суклея его бывшей женой.

Представители регионального МВД подтвердили факт насильственной смерти Хоржана. Уточняется, что убийство было совершено в ночь на 17 июля. На теле убитого обнаружены множественные колотые ранения в области шеи и спины, а также следы предположительно от ударов твёрдым предметом в области головы. Сейф, находящийся в кабинете, был открыт и пуст.

Власти Приднестровья отказываются признавать политический характер убийства.

9 июля возглавляемый Олегом Хоржаном Союз оппозиционных сил и Гражданский конгресс Молдовы провели в Кишиневе первое совместное заседание лидеров. Тогда же, впервые за последние 30 лет, они выступили с совместной декларацией, отметив, что они являются первыми, "кто посмел открыто протянуть друг другу руку солидарной поддержки".

В августе 2018 года, Хоржан, который тогда был депутатом Верховного совета Приднестровья, был приговорен к 4,5 годам лишения свободы в колонии общего режима по обвинению в применении насилия и оскорблении в отношении представителя власти. Он был освобожден из тюрьмы 6 декабря 2022 года.