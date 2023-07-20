Убытки филиала Газпрома в Молдове составили почти 1 миллиард леев ...

По итогам 2022 года чистый убыток АО "Молдовагаз" и его зависимых предприятий составил 972 миллиона леев.

Такой результат деятельности менеджмента АО "Молдовагаз" (дочерняя компания "Газпрома" - Ред.) отмечается в опубликованном компанией Финансовом отчете за 2022 год.

Как указано в документе, "общий консолидированный результат до налогообложения АО "Молдовагаз" и его зависимых обществ за 2022 г – убыток в сумме 961,5 млн леев. С учетом расходов по подоходному налогу финансовый результат составил чистый убыток в сумме 972,0 млн. леев".

Чистый убыток только головной компании АО "Молдовагаз" (без ее региональных компаний) составил 323,2 млн леев. Примечательно, что руководство компании решило покрыть этот убыток "частью прибыли Общества последующих лет". Руководство компании не уточняет, откуда Общество сможет найти прибыль в будущем в условиях, когда с 2015 года АО "Молдовагаз" является несостоятельным предприятием с отрицательным капиталом.

Несмотря на рекордный уровень убытков поставщика газа, расходы на содержание руководства компании увеличились по сравнению с 2021 годом почти на 13,5 млн леев и составили в 2022 году 98 128 918 леев.

Компанию АО "Молдовагаз" возглавляет Вадим Чебан, назначенный в эту должность по протекции Игоря Додона в сентябре 2019 года.

Ранее уже сообщалось, что в Кишиневском суде сектора Чентру рассматривается требование о ликвидации АО "Молдовагаз", согласно требованиям Закона об акционерных обществах.