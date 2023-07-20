МЕНЮ
Twitter
НОВОСТИ И МНЕНИЯ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Вчера, 22:46  

Убытки филиала Газпрома в Молдове составили почти 1 миллиард леев

Вчера, 11:35  

США напомнили Грузии об ответственности за состояние здоровья Саакашвили

24.07.2023  

Глава Антикоррупционной прокуратуры не намерена жить в Молдове – Чубашенко

23.07.2023  

Российскими ракетными ударами был частично разрушен Собор в Одессе

22.07.2023  

В Молдове насаждается мания величия Илана Шора – Чубашенко

20.07.2023  

(ВИДЕО) Власти совершили экологическое преступление
все новости

Убытки филиала Газпрома в Молдове составили почти 1 миллиард леев

Опубликовано : 25 июль 2023 г. 22:46 | Просмотров: 444 | Категория: Власть

По итогам 2022 года чистый убыток АО "Молдовагаз" и его зависимых предприятий составил 972 миллиона леев.

Такой результат деятельности менеджмента АО "Молдовагаз" (дочерняя компания "Газпрома" - Ред.) отмечается в опубликованном компанией Финансовом отчете за 2022 год.

Как указано в документе, "общий консолидированный результат до налогообложения АО "Молдовагаз" и его зависимых обществ за 2022 г – убыток в сумме 961,5 млн леев. С учетом расходов по подоходному налогу финансовый результат составил чистый убыток в сумме 972,0 млн. леев".

Чистый убыток только головной компании АО "Молдовагаз" (без ее региональных компаний) составил 323,2 млн леев. Примечательно, что руководство компании решило покрыть этот убыток  "частью прибыли Общества последующих лет". Руководство компании не уточняет, откуда Общество сможет найти прибыль в будущем в условиях, когда с 2015 года АО "Молдовагаз" является несостоятельным предприятием с отрицательным капиталом.

Несмотря на рекордный уровень убытков поставщика газа, расходы на содержание руководства компании увеличились по сравнению с 2021 годом почти на 13,5 млн леев и составили в 2022 году 98 128 918 леев.

Компанию АО "Молдовагаз" возглавляет Вадим Чебан, назначенный в эту должность по протекции Игоря Додона в сентябре 2019 года.

Ранее уже сообщалось, что в Кишиневском суде сектора Чентру рассматривается требование о ликвидации АО "Молдовагаз", согласно требованиям Закона об акционерных обществах.


Сообщить о ошибке | Версия для печати


Похожие новости
ВЛАСТЬ
Убытки филиала Газпрома в Молдове составили почти 1 миллиард леев

Убытки филиала Газпрома в Молдове составили почти 1 миллиард леев ...

Просмотров: 440
Глава Антикоррупционной прокуратуры не намерена жить в Молдове – Чубашенко

Глава Антикоррупционной прокуратуры не намерена жить в Молдове – Чубашенко ...

Просмотров: 1 870
(ВИДЕО) Власти совершили экологическое преступление

(ВИДЕО) Власти совершили экологическое преступление ...

Просмотров: 2 232
Правительство решило сохранить в должности основного ответственного за трагедию в Аэропорту

Правительство решило сохранить в должности основного ответственного за трагедию в Аэропорту ...

Просмотров: 2 783
(DOC) Акционер просит правительство прекратить чрезмерные выплаты руководству филиала Газпрома

(DOC) Акционер просит правительство прекратить чрезмерные выплаты руководству филиала Газпрома ...

Просмотров: 2 346
Власть финансово поддерживает якобы оппозиционную партию Штефана Глигора

Власть финансово поддерживает якобы оппозиционную партию Штефана Глигора ...

Просмотров: 2 737
АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
все трансляции
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
(ВИДЕО) Никогда больше Украина и Россия не будут вместе, никогда эти народы не будут братскими народами – Муратов

(ВИДЕО) Никогда больше Украина и Россия не будут вместе, никогда эти народы не будут братскими народами – Муратов

Просмотров: 6 579
Экс-премьер Молдовы заявил о претензиях на часть Украины

Экс-премьер Молдовы заявил о претензиях на часть Украины

Просмотров: 6 524
Правительство скрывало возможность продажи газа населению в 2 раза дешевле

Правительство скрывало возможность продажи газа населению в 2 раза дешевле

Просмотров: 6 488
Почему Санду покрывает Спыну?

Почему Санду покрывает Спыну?

Просмотров: 6 307
Власти обвинены в краже у населения более 4 миллиардов леев только за 3 месяца

Власти обвинены в краже у населения более 4 миллиардов леев только за 3 месяца

Просмотров: 6 235
В Молдове может появиться еще одна железнодорожная сеть

В Молдове может появиться еще одна железнодорожная сеть

Просмотров: 6 107
Москва расценит угрозу для своего контингента в Приднестровье, как нападение на Россию

Москва расценит угрозу для своего контингента в Приднестровье, как нападение на Россию

Просмотров: 5 470
Приближенный Майи Санду признал факт коррупции при закупках газа

Приближенный Майи Санду признал факт коррупции при закупках газа

Просмотров: 5 462
ВЛАСТЬ
Убытки филиала Газпрома в Молдове составили почти 1 миллиард леев

Убытки филиала Газпрома в Молдове составили почти 1 миллиард леев

24.07.2023  Глава Антикоррупционной прокуратуры не намерена жить в Молдове – Чубашенко
20.07.2023  (ВИДЕО) Власти совершили экологическое преступление
14.07.2023  Правительство решило сохранить в должности основного ответственного за трагедию в Аэропорту
ЛЮДИ
(ВИДЕО) На центральной площади Кишинева было развернуто гигантское Знамя Победы

(ВИДЕО) На центральной площади Кишинева было развернуто гигантское Знамя Победы

18.04.2023  На самом ли деле противовирусные препараты неэффективны? Опровергаем миф и объясняем принцип действия
08.03.2023  Власти Румынии более 10 часов запретили въезд десяткам автобусов из Молдовы
15.01.2023  Скончался всемирно известный Мимино
БИЗНЕС
Как использовать карту Mastercard для бесконтактных платежей

Как использовать карту Mastercard для бесконтактных платежей

14.04.2023  Официальный дилер Mercedes заподозрен в перепродаже машин из Молдовы в Россию
02.08.2022  Молдова противостоит киберпреступникам на государственном уровне
20.04.2022  Китайская платежная система UnionPay не стала спасением для России
КРИМИНАЛ
(ВИДЕО) Власти совершили экологическое преступление

(ВИДЕО) Власти совершили экологическое преступление

17.07.2023  В Приднестровье убит глава оппозиционной партии
30.06.2023  В аэропорту Кишинева убит сотрудник Пограничной полиции
05.06.2023  Власти обвинены в краже у населения более 4 миллиардов леев только за 3 месяца



Все права защищены. Копирование материалов только с разрешения администрации		 КАЛЕНДАРЬ

«    Июль 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
 О САЙТЕ

О нас
Мобильная версия
Главная
Карта сайта

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Facebook
Twitter Twitter
YouTube
Vkontakte
Telegram
КАТЕГОРИИ

Все новости
Новости по теме
Политика
Экономика
Общество
Столица
Религия
Регионы 		В мире
No comment
Расследования
Криминал
Ω Репортер
Цитата года
«?» Резонный вопрос
Передачи
 АРХИВ НОВОСТЕЙ

Июль 2023 (26)
Июнь 2023 (21)
Май 2023 (35)
Апрель 2023 (61)
Март 2023 (13)
Февраль 2023 (27)

Архив 2008-2010
Архив 2011-2014 		FOLLOW OMEGA






Анализ сайта
Яндекс цитирования google rank checker