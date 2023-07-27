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Молдова будет продлевать режим Чрезвычайного положения до конца войны в Украине

Опубликовано : 31 июль 2023 г. 19:35 | Просмотров: 538 | Категория: Власть

Правящая партия PAS продлила режим Чрезвычайного положения еще на 60 дней.

Решение о продлении режима ЧП было принято голосами 55 депутатов контролируемой Майей Санду правящей партии.

Как заявил в парламенте премьер-министр Дорин Речан, введенный еще 24 февраля 2022 года, с момента нападения России на Украину, режим Чрезвычайного положения будет отменен, когда "Украина вернет себе свои территории, а российские войска останутся дома".

"Война продолжается, война все еще близка к нам, и правительству необходимо незамедлительно вмешаться, когда национальная безопасность находится под угрозой или когда мы должны обеспечить непрерывность инфраструктурных услуг, услуг по поставке электроэнергии и газа", - заявил Речан.

Режим Чрезвычайного положения на всей территории Молдовы постоянно продлевается на 60 дней после того, как он впервые был введен 24 февраля 2022 года. Власти обосновали его введение существующими угрозами в связи с войной в соседней Украине, необходимостью обеспечения безопасности при поставках энергоресурсов, потоков беженцев, а также предотвращения других угроз безопасности.


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