Целый премьер-министр занялся тарифом за парковку машин в Аэропорту ...

После того, как перешедший в управление государством Кишиневский Аэропорт увеличил вдвое тариф на автостоянке перед Аэропортом, в дело подключился премьер-министр Молдовы Дорин Речан.

Решение об удвоении тарифа за стоянку автомобилей было принято почти сразу после того, как Аэропорт был переведен в ведение государства из-под управления компании осужденного за финансовые преступления Илана Шора.

Государственный управляющий, администратор аэропорта Константин Возиян объяснил, что это решение было принято "в рамках плана модернизации аэропорта, снижения аэропортовых сборов и последующего привлечения большего числа низкобюджетных авиакомпаний".

Эта мера вызвала серьезный общественный резонанс, а в понедельник к скандалу подключился сам премьер-министр, косвенно распорядившийся об отмене повышения тарифа за стоянку автомобилей на одной, отдельно взятой, парковке.

Речан назвал решение Кишиневского Международного аэропорта "ошибочным" и потребовал пересмотреть это решение.

Он считает, что проблему долгосрочно припаркованных автомобилей, блокирующих доступ к краткосрочной парковке, можно решить "по-другому".

Находясь в управлении компании Шора, цена часа парковки перед Аэропортом составляла 10 леев за час.