Путин посетил аннексированные Луганскую и Херсонскую области Украины ...

Президент России Владимир Путин совершил в понедельник поездку в "Луганскую народную республику" и Херсонскую область.

О поездке Путина пресс-служба Кремля сообщила лишь во вторник утром, уточнив, что "Верховный Главнокомандующий Вооружёнными Силами Российской Федерации посетил штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении и штаб национальной гвардии «Восток» в Луганской Народной Республике".

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что такая командировка Владимира Путина является "частью рутинной работы верховного главнокомандующего ".

По словам пресс-секретаря, Путин "все чаще посещает новые регионы" и получает там оперативную информацию о ходе военных действий.