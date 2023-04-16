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Путин посетил аннексированные Луганскую и Херсонскую области Украины

Опубликовано : 18 апрель 2023 г. 13:28 | Просмотров: 308 | Категория: Мир

Президент России Владимир Путин совершил в понедельник поездку в "Луганскую народную республику" и Херсонскую область.

О поездке Путина пресс-служба Кремля сообщила лишь во вторник утром, уточнив, что "Верховный Главнокомандующий Вооружёнными Силами Российской Федерации посетил штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении и штаб национальной гвардии «Восток» в Луганской Народной Республике".

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что такая командировка Владимира Путина является "частью рутинной работы верховного главнокомандующего ".

По словам пресс-секретаря, Путин "все чаще посещает новые регионы" и получает там оперативную информацию о ходе военных действий.


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