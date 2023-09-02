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Евросоюз отменил эмбарго на импорт украинского зерна

Опубликовано : 15 сентябрь 2023 г. 21:29 | Просмотров: 242 | Категория: Мир

В пятницу было принято решение Европейкой комиссии не продлевать ограничения на импорт украинской сельскохозяйственной продукции после 15 сентября.

"После анализа данных о влиянии экспорта четырех категорий сельскохозяйственной продукции на рынок ЕС, Европейская комиссия пришла к выводу, что благодаря временным мерам, введенным 2 мая 2023 года, искажения рынка в пяти странах-членах, граничащих с Украиной, исчезли", - говорится в сообщении пресс-службы Еврокомиссии.

В то же время, согласно решению Еврокомиссии, с 16 сентября Украина должна ввести эффективные меры контроля за экспортом четырех групп товаров, чтобы предотвратить любые рыночные искажения в соседних государствах-членах.

Европейская комиссия будет воздерживаться от введения каких-либо ограничений до тех пор, пока эффективные меры, принятые Украиной, не заработают в полном объеме.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Еврокомиссию за снятие ограничений на импорт украинского зерна и отметил, что Украина будет цивилизованно отвечать на решения соседей, которые будут нарушать право ЕС.

Зеленский назвал это решение Европейской комиссии примером подлинного единства и доверия между Украиной и ЕС. Он также предупредил, что в случае принятия отдельными странами ЕС других решений, которые будут нарушать право ЕС, "Украина будет цивилизованно отвечать".

Ранее уже сообщалось, что с 3 мая действовало решение Еврокомиссии по введению запрета на импорт пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника в Венгрию, Польшу, Румынию, Словакию и Болгарию.

Как сообщала тогда Европейская комиссия, "исключительные и временные меры предосторожности" в отношении импорта отдельных сельскохозяйственных товаров из Украины приняты после давления со стороны пяти государств-членов Европейского союза, заявивших об обвале цен из-за украинского импорта.


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