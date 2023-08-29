Россия обстреляла нефтехранилища близи границы с Молдовой ...

В результате обстрелов российскими беспилотниками в непосредственной близости от границы Украины с Молдовой были подорваны топливные хранилища в украинском порту Рени.

Как сообщает Министерство обороны России, в ночь на 3 сентября "нанесен групповой удар беспилотными летательными аппаратами по хранилищам топлива, используемого для снабжения военной техники ВСУ в порту Рени Одесской области".

Российские СМИ также сообщают, что в результате этого авиаудара "было зафиксировано не менее трёх взрывов".

От места взрыва до окраины молдавского села Джурджулешты менее 5 километров.