Украинский олигарх Коломойский арестован в Киеве ...

Олигарх Игорь Коломойский, чье имя связывают с поддержкой предвыборной кампании президента Украины Владимира Зеленского, был арестован в субботу на 60 дней по обвинению в незаконном обогащении.

Такое решение вынес Шевченковский районный суд города Киева. Арест Коломойского может быть заменен ограничением выезда за пределы города Днепр при условии выплаты залога в размере почти 510 миллионов гривен (около 14 миллионов долларов – Ред.).

Адвокат Коломойского уже заявил, что он не будет вносить залог.

В течение пяти дней сторона защиты еще сможет оспорить это судебное решение.

Сам олигарх отвергает предъявленные ему обвинения.

В этот же вечер, в своем традиционном обращении президент Украины Владимир Зеленский упомянул это решение суда и поблагодарил правоохранителей за решимость довести до справедливого результата дела, которые десятилетиями тормозились.

"Каждый из нас почувствует, что это будет Украина других правил. Границы те же, демократия, наверное, такая же бурная, свобода — одна из самых больших в Европе, как и всегда, но точно без многолетнего "как всегда" в отношении тех, кто грабил Украину и ставил себя выше закона и любых правил. Я благодарю украинских правоохранителей за решимость довести до справедливого результата каждое из дел, которые десятилетиями тормозились. Закон должен работать. Да есть, так будет", - заявил Владимир Зеленский.

Коломойский был доставлен в суд после того, как в субботу Служба безопасности Украины, Бюро экономической безопасности и Офис генпрокурора Украины предъявили ему обвинения в мошенничестве и легализации (отмывании) имущества, полученного преступным путем.

Ранее неоднократно сообщалось о том, что Коломойский был одним из бизнесменов, поддерживающих предвыборную кампанию Владимира Зеленского.