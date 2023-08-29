МЕНЮ
Twitter
НОВОСТИ И МНЕНИЯ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Вчера, 22:03  

Украинский олигарх Коломойский арестован в Киеве

01.09.2023  

Нобелевский лауреат Дмитрий Муратов признан иноагентом в России

30.08.2023  

В Румынии впервые иммигранты стали причиной демографического роста

29.08.2023  

В Евросоюзе уже ничего не известно о расширении в 2030 году

29.08.2023  

Бывший боевик ДНР пытался скрыться в Приднестровье

29.08.2023  

Правительство намерено запретить выращивание кукурузы на Юге Молдовы
все новости

Украинский олигарх Коломойский арестован в Киеве

Опубликовано : 02 сентябрь 2023 г. 22:03 | Просмотров: 1 896 | Категория: Мир

Олигарх Игорь Коломойский, чье имя связывают с поддержкой предвыборной кампании президента Украины Владимира Зеленского, был арестован в субботу на 60 дней  по обвинению в незаконном обогащении.

Такое решение вынес Шевченковский районный суд города Киева. Арест Коломойского может быть заменен ограничением выезда за пределы города Днепр при условии выплаты залога в размере почти 510 миллионов гривен (около 14 миллионов долларов – Ред.).

Адвокат Коломойского уже заявил, что он не будет вносить залог.

В течение пяти дней сторона защиты еще сможет оспорить это судебное решение.

Сам олигарх отвергает предъявленные ему обвинения.

В этот же вечер, в своем традиционном обращении президент Украины Владимир Зеленский упомянул это решение суда и поблагодарил правоохранителей за решимость довести до справедливого результата дела, которые десятилетиями тормозились.

"Каждый из нас почувствует, что это будет Украина других правил. Границы те же, демократия, наверное, такая же бурная, свобода — одна из самых больших в Европе, как и всегда, но точно без многолетнего "как всегда" в отношении тех, кто грабил Украину и ставил себя выше закона и любых правил. Я благодарю украинских правоохранителей за решимость довести до справедливого результата каждое из дел, которые десятилетиями тормозились. Закон должен работать. Да есть, так будет", - заявил Владимир Зеленский.

Коломойский был доставлен в суд после того, как  в субботу Служба безопасности Украины, Бюро экономической безопасности и Офис генпрокурора Украины предъявили ему обвинения в мошенничестве и легализации (отмывании) имущества, полученного преступным путем.

Ранее неоднократно сообщалось о том, что Коломойский был одним из бизнесменов, поддерживающих предвыборную кампанию Владимира Зеленского.


Сообщить о ошибке | Версия для печати


Похожие новости
МИР
Украинский олигарх Коломойский арестован в Киеве

Украинский олигарх Коломойский арестован в Киеве ...

Просмотров: 1 891
Нобелевский лауреат Дмитрий Муратов признан иноагентом в России

Нобелевский лауреат Дмитрий Муратов признан иноагентом в России ...

Просмотров: 703
В Румынии впервые иммигранты стали причиной демографического роста

В Румынии впервые иммигранты стали причиной демографического роста ...

Просмотров: 1 015
В Евросоюзе уже ничего не известно о расширении в 2030 году

В Евросоюзе уже ничего не известно о расширении в 2030 году ...

Просмотров: 1 310
Бывший боевик ДНР пытался скрыться в Приднестровье

Бывший боевик ДНР пытался скрыться в Приднестровье ...

Просмотров: 1 412
FLASH // На следующем Саммите ЕС будет обсуждаться вопрос вступления Молдовы и Украины

FLASH // На следующем Саммите ЕС будет обсуждаться вопрос вступления Молдовы и Украины ...

Просмотров: 1 663
АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
все трансляции
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
Газпром сменил руководителя своей дочерней компании в Молдове

Газпром сменил руководителя своей дочерней компании в Молдове

Просмотров: 12 278
В Молдове может появиться еще одна железнодорожная сеть

В Молдове может появиться еще одна железнодорожная сеть

Просмотров: 7 366
Украина импортирует электроэнергию с Молдавской ГРЭС в Приднестровье

Украина импортирует электроэнергию с Молдавской ГРЭС в Приднестровье

Просмотров: 6 522
Независимый аудит допускает ликвидацию дочерней компании Газпрома из-за долгов

Независимый аудит допускает ликвидацию дочерней компании Газпрома из-за долгов

Просмотров: 4 729
Консульство России в Молдове приостанавливает свою деятельность

Консульство России в Молдове приостанавливает свою деятельность

Просмотров: 4 373
Чубашенко: Разочарованные Майей Санду в поисках очередного о-чарования

Чубашенко: Разочарованные Майей Санду в поисках очередного о-чарования

Просмотров: 4 335
Партии из Молдовы и Приднестровья впервые выступили с совместной декларацией

Партии из Молдовы и Приднестровья впервые выступили с совместной декларацией

Просмотров: 4 030
(ВИДЕО) Власти совершили экологическое преступление

(ВИДЕО) Власти совершили экологическое преступление

Просмотров: 3 870
ВЛАСТЬ
Правительство намерено запретить выращивание кукурузы на Юге Молдовы

Правительство намерено запретить выращивание кукурузы на Юге Молдовы

24.08.2023  Упрощен режим прохождения украинских товарных составов через территорию Молдовы
19.08.2023  Навстречу очередному собранию прокуроров-миллионеров!
16.08.2023  Майя Санду обвинена в электоральной коррупции
ЛЮДИ
Скончался Тото Кутуньо

Скончался Тото Кутуньо

17.08.2023  Молдаванам с российским гражданством грозит призыв на воинскую службу в России
04.08.2023  Скончался бывший депутат Тудор Делиу
09.05.2023  (ВИДЕО) На центральной площади Кишинева было развернуто гигантское Знамя Победы
БИЗНЕС
Как использовать карту Mastercard для бесконтактных платежей

Как использовать карту Mastercard для бесконтактных платежей

14.04.2023  Официальный дилер Mercedes заподозрен в перепродаже машин из Молдовы в Россию
02.08.2022  Молдова противостоит киберпреступникам на государственном уровне
20.04.2022  Китайская платежная система UnionPay не стала спасением для России
КРИМИНАЛ
Пьяная сотрудница полиции въехала в пешеходов

Пьяная сотрудница полиции въехала в пешеходов

02.08.2023  Автомобиль протаранил ворота посольства России в Молдове
27.07.2023  Вячеслав Платон приговорен в России к 20 годам тюрьмы
20.07.2023  (ВИДЕО) Власти совершили экологическое преступление



Все права защищены. Копирование материалов только с разрешения администрации		 КАЛЕНДАРЬ

«    Сентябрь 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
 О САЙТЕ

О нас
Мобильная версия
Главная
Карта сайта

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Facebook
Twitter Twitter
YouTube
Vkontakte
Telegram
КАТЕГОРИИ

Все новости
Новости по теме
Политика
Экономика
Общество
Столица
Религия
Регионы 		В мире
No comment
Расследования
Криминал
Ω Репортер
Цитата года
«?» Резонный вопрос
Передачи
 АРХИВ НОВОСТЕЙ

Сентябрь 2023 (2)
Август 2023 (41)
Июль 2023 (38)
Июнь 2023 (21)
Май 2023 (35)
Апрель 2023 (61)

Архив 2008-2010
Архив 2011-2014 		FOLLOW OMEGA






Анализ сайта
Яндекс цитирования google rank checker