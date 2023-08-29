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Нобелевский лауреат Дмитрий Муратов признан иноагентом в России

Опубликовано : 01 сентябрь 2023 г. 22:19 | Просмотров: 500 | Категория: Мир

Главный редактор "Новой газеты", Нобелевский лауреат внесен Министерством юстиции России в список иностранных агентов.

По мнению российских властей, Муратов "принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, использовал иностранные площадки для распространения мнений, направленных на формирование негативного отношения к внешней и внутренней политике" России.

Дмитрий Муратов стал лауреатом Нобелевской премии мира в 2021 году. Этой премией были оценены его усилия по сохранению свободы мысли как непременного условия для демократии и мира.

Позже, по решению редакции газеты, полученная им Медаль была продана на аукционе Heritage Auctions за 103,5 миллиона долларов.

Денежную часть премии Муратов сразу перечислил UNICEF для оказания помощи нуждающимся детям. UNICEF распределил 70 миллионов долларов на лечение, обучение, жизнь украинских детей-беженцев в эвакуации. Еще 30 миллионов долларов от вырученной за Медаль суммы пошли на помощь голодающим детям Африки.

Муратов является одним из основных критиков властей России за развязывание войны с Украиной.


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