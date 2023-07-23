Премьер-министр признал допущенную властями экологическую катастрофу ...

После целого ряда отрицаний на самом высшем уровне, власти были вынуждены признать допущенный ими беспрецедентный ущерб экологии и общественному здоровью.

На фоне скандала вокруг преступной утилизации десятков тонн мазута на госпредприятии Termoelectrica, в среду премьер-министр Дорин Речан потребовал немедленной отставки всего руководства предприятия.

"Ситуация на предприятии Termoelectrica недопустима из двух соображений: из-за отношения к экологии, но и с точки зрения менеджмента. Прошу до конца недели заменить там весь менеджмент", - заявил Речан на заседании правительства, обращаясь к министру энергетики и главе Агентства публичной собственности.

Требование Речана прозвучало спустя день после того, как председатель парламента Игорь Гросу публично отверг обвинения в адрес руководства Termoelectrica, заявив, что преданные гласности кадры преступной утилизации мазута на предприятии не соответствуют действительности, были якобы сделаны в 2015 году и были представлены по указанию кремлевской администрации.

Неделей ранее лидер "Нашей партии" Ренато Усатый предоставил видеокадры, на которых запечатлено, как тонны мазута были слиты в землю, что является экологическим преступлением. По данным Усатого, в осенью 2022 года в землю были слиты "десятки, сотни тонн мазута".

Политик уверен, что таким образом уничтожался мазут, купленный при участии экс-вице-премьера Андрея Спыну, ответственного за деятельность термоэнергетического сектора. Тот мазут, приобретенный на бюджетные средства, был низкого качества, что привело к выходу из строя оборудования теплоцентралей.

Позже, руководство предприятия, а также правительственные чиновники и депутаты правящей партии PAS отвергали обвинения в совершении преступления, называя эти факты "фейком".