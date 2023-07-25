Независимый аудит допускает ликвидацию дочерней компании Газпрома из-за долгов ...

Об этом указывается в Отчете независимого аудитора MoldAuditing относительно финансовой отчетности АО "Молдовагаз" (дочерняя компания "Газпрома" – Ред.). Отчет был направлен акционерам АО "Молдовагаз" 6 июня 2023 года.

Аудиторы отмечают, что несмотря на катастрофическую финансовую ситуацию компании, в финансовой отчетности АО "Молдовагаз" не раскрывается аспект угрозы ликвидации предприятия.

По данным независимых аудиторов, по состоянию на 31.12.2022 г, общая задолженность АО "Молдовагаз" перед "Газпромом" на балансовых и забалансовых счетах составляет 10 миллиардов 156 миллиона 604 тысячи 387, 18 долларов.

"Общая сумма долгов компании(без учета долгов, учитываемых на забалансовых счетах) превышает общую сумму активов на 2 795 811 277 леев", - подчеркивается в Отчете независимых аудиторов. Они же отметили, что отрицательная величина чистых активов ниже уставного капитала продолжается с 2015 года (законом допускается такая ситуация не более 3 лет подряд – Ред.).

"Несмотря на то, что у руководства Общества нет намерений о ликвидации или прекращения деятельности, существует множество факторов, которые указывают на существенную неопределенность в способности Общества продолжать свою деятельность в ближайшем будущем", - говорится в Отчете независимых аудиторов.

Несмотря на то, что государство является одним из акционеров АО "Молдовагаз" (35,33%), правительство никак не отреагировало на обращение независимых аудиторов о необходимости принятия решения о возможной ликвидации компании.

Ранее уже сообщалось, что в Кишиневском суде сектора Чентру рассматривается требование о ликвидации АО "Молдовагаз", согласно требованиям Закона об акционерных обществах, предусматривающего недопустимость сохранения отрицательной величины чистых активов более 3 лет.