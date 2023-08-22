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В Украине обнаружены теневые участники зернового экспорта

Опубликовано : 25 август 2023 г. 20:03 | Просмотров: 176 | Категория: Мир

Более 30% экспортеров зерна в Украине представляют теневой рынок.

Об этом объявил председатель Одесской областной военной администрации Олег Кипер по результатам проверки экспортеров зерна через Одесскую область.

Как заявил Кипер по результатам проверки 30-40% зерна, которые идут на экспорт через Одесскую область - неизвестного происхождения.

В этой связи Одесская ОВА предложила добросовестным экспортерам зерна, объединить усилия для преодоления теневого рынка экспортного зерна.

"Есть первые результаты. Как и ожидалось - 30-40% субъектов рынка экспортного зерна работают в тени", - отметил Кипер.

Анализ происхождения зерна от первых 32 экспортеров показывают, что 21 компания работает добросовестно с уплатой всех налогов, а к 11 предприятиям появились вопросы по происхождению зерна. В большинстве своем эти предприятия не из Одесской области.

Проверкой кампаний будут заниматься соответствующие правоохранительные структуры.

Кипер предупредил, что в дальнейшем загрузка судов будет происходить исключительно при условии проведения предварительного анализа законности происхождения зерна. Все таможенные декларации должны быть зарегистрированы до загрузки экспортного товара.

Военное руководство Одесской области предложило добросовестным экспортерам подписать меморандум с Одесской ОВА, в котором они обяжутся соблюдать законы по уплате налогов и сборов со всех видов производства, поставки, хранения, транспортировки, обработки и экспорта продукции сельского хозяйства.


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