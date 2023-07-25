Газпром сменил руководителя своей дочерней компании в Молдове ...

На состоявшемся Общем собрании акционеров АО "Молдовагаз" был утвержден новый состав Наблюдательного совета компании. Бурмистрова, которая была председателем Совета, более не входит в него.

Ее заменил в Наблюдательном совете другой заместитель председателя Правления ПАО "Газпром" Виталий Маркелов. Пока не объявлено об избрании Маркелова председателем Наблюдательного совета Общества.

Согласно официальной биографии Маркелова, ему 60 лет. Он является членом правящей в России партии "Единая Россия" и курирует в компании "вопросы взаимодействия с органами власти".

Виталий Маркелов является членом Совета директоров ПАО "Газпром" с 2012 года и заместителем председателя Правления ПАО "Газпром".

Еще одним новым членом Наблюдательного совета АО "Молдовагаз" стал вице-председатель считающей себя оппозиционной "Партии перемен" Сергей Тофилат. Он заменил в советника президента Вячеслава Негруцу.

Из 6-ти членов Совета, четверо представляют "Газпром".

Согласно решению Общего собрания акционеров компании от 2014 года, на выплату 6 членам Наблюдательного совета АО "Молдовагаз" направляются 4,40% от сметы расходов компании.