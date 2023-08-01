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На Юге Молдовы сошли с рельсов вагоны с зерном

Опубликовано : 05 август 2023 г. 22:56 | Просмотров: 1 036 | Категория: Страна

Шесть вагонов с зерном, направлявшихся в порт Рени, сошли с рельсов в субботу в Чадыр-Лунгском районе.

Как сообщает ГП "Железная дорога Молдовы", железнодорожное происшествие имело место около 16 часов.

Уточняется, что состав, направлявшийся со станции Бессарабская в порт Рени (Украина), состоял из 61 вагона.

Вблизи села Джолтай, 12 вагонов с зерном оторвались от состава, 6 из них сошли с рельсов. Предварительной причиной происшествия является экстремально высокая температура, из-за которой рельсы потеряли свою прочность.

О пострадавших не сообщается.


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