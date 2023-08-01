На Юге Молдовы сошли с рельсов вагоны с зерном
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Шесть вагонов с зерном, направлявшихся в порт Рени, сошли с рельсов в субботу в Чадыр-Лунгском районе.
Как сообщает ГП "Железная дорога Молдовы", железнодорожное происшествие имело место около 16 часов.
Уточняется, что состав, направлявшийся со станции Бессарабская в порт Рени (Украина), состоял из 61 вагона.
Вблизи села Джолтай, 12 вагонов с зерном оторвались от состава, 6 из них сошли с рельсов. Предварительной причиной происшествия является экстремально высокая температура, из-за которой рельсы потеряли свою прочность.
О пострадавших не сообщается.
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