В Молдове насаждается мания величия Илана Шора – Чубашенко ...

Шор — это такой гагаузский (оргеевский, тараклийский, далее — везде?) Ким Ир Сен. Пока культ его личности насаждается в самой его организации, и в тех регионах, которые она уже взяла под свой контроль. Но лиха беда начало.

Об этом написал в своей статье известный публицист Дмитрий Чубашенко, проанализировав публичные выступления представителей партии Шора в регионах.

Ниже, публикуется полный текст статьи Дмитрия Чубашенко:

Шор — гагаузский Ким Ир Сен

Новый башкан Гагаузии Евгения Гуцул, как всякий уважающий себя политик, также начала регулярно публиковать в соцсетях заметки о своей деятельности. Их темы разные, но красной нитью через все проходит благодарность и восхваление скрывающегося от молдавского правосудия за границей Илана Шора. Вот некоторые примеры:

«Отдельно хочу поблагодарить Илана Шора за поддержку...

Я не устану выражать свою благодарность нашему Лидеру Илану Шору...

Об этом грандиозном и амбициозном проекте объявил Илан Шор, который представил 3D-проект будущей воздушной гавани в Комрате...

И наш Лидер Илан Шор, и его идеи положительны, результативны и направлены на благо нашего региона!..

Наш край станет местом, где сбываются мечты, и команда Илана Шора будет работать для процветания автономии...

Одна из задач команды Илана Шора - возрождение сел, чтобы молодёжь не уезжала, чтобы были созданы условия для деток и их родителей, чтобы бабушки и дедушки чувствовали заботу, чтобы было место веселью, радости и ощущалось процветание...

Новоизбранный Башкан будет реализовывать в АТО Гагаузии такие же проекты, как были начаты в Оргееве и Тараклии командой Илана Шора...

Благодаря решительным действиям команды Илана Шора были определены финансовые решения, направленные на помощь аграриям, находящимся на грани банкротства...

Команда Илана Шора уверена, что дети - важнейшая ценность государства, наше будущее и нужно сделать все возможное, чтобы создать для них достойные условия для развития и жизни дома, на Родине...

Проект, инициированный Иланом Шором, пользуется особой популярностью у жителей, ведь он создан для всей семьи...».

Как когда-то в Северной Корее ничто не происходило без участия Великого Вождя товарища Ким Ир Сена, так в организации Шора и подконтрольных ей органах местной власти ничто не происходит без Лидера Илана Шора.

Шор — это такой гагаузский (оргеевский, тараклийский, далее — везде?) Ким Ир Сен. Пока культ его личности насаждается в самой его организации, и в тех регионах, которые она уже взяла под свой контроль. Но лиха беда начало.

Пора уже этой организации и свою версию идеологии чучхе разработать и начать внедрять. Если кто не знает или забыл, это была такая национал-коммунистическая государственная доктрина, разработанная и внедренная Ким Ир Сеном. Можно назвать эту идеологию «шоризмом». И если когда-то Шор получит власть во всей Молдове, можно было бы закрепить руководящую роль Шора и направляющую силу шоризма и в Конституции. Мания величия Лидера Шора не должна ограничиваться только Оргеевом, Тараклией и Гагаузией.