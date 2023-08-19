Упрощен режим прохождения украинских товарных составов через территорию Молдовы ...

Процедура пересечения границы для грузовых поездов была упрощена по межправительственному молдо-украинскому Соглашению о деятельности железнодорожного транспорта.

Как сообщил украинский министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков, в четверг Верховная рада Украины ратифицировала внесение изменений в соответствующее Соглашение между правительством Украины и правительством Молдовы.

Принятые изменения позволят осуществлять транзитные перевозки на участке Этулия (Молдова) – Рени (Украина) – Джурджулешты (Молдова) без трехсуточной остановки в Рени. Это касается подвижного состава всех форм собственности и грузов, следующих со станций Республики Молдова и Украины или транзитом через их территории в направлении молдавского порта Джурджулешты и румынского Галац-Ларга.

"Эти изменения позволяют значительно ускорить и увеличить железнодорожные грузоперевозки между Украиной и Молдовой, а также существенно повысить экспортный потенциал портов Дунайского кластера. Вместе с тем, мы сосредотачиваем усилия на восстановлении и развитии инфраструктуры морских портов Измаил и Рени для расширения номенклатуры грузов", - написал украинский министр.

Он отметил, что эта работа длилась год.

Принятые изменения также будут способствовать увеличению пропускной способности пунктов пропуска Фрикацей-Этулия и Рени-Джурджулешты.