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Упрощен режим прохождения украинских товарных составов через территорию Молдовы

Опубликовано : 24 август 2023 г. 20:59 | Просмотров: 478 | Категория: Власть / Страна

Процедура пересечения границы для грузовых поездов была упрощена по межправительственному молдо-украинскому Соглашению о деятельности железнодорожного транспорта.

Как сообщил украинский министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков, в четверг Верховная рада Украины ратифицировала внесение изменений в соответствующее Соглашение между правительством Украины и правительством Молдовы.

Принятые изменения позволят осуществлять транзитные перевозки на участке Этулия (Молдова) – Рени (Украина) – Джурджулешты (Молдова) без трехсуточной остановки в Рени. Это касается подвижного состава всех форм собственности и грузов, следующих со станций Республики Молдова и Украины или транзитом через их территории в направлении молдавского порта Джурджулешты и румынского Галац-Ларга.

"Эти изменения позволяют значительно ускорить и увеличить железнодорожные грузоперевозки между Украиной и Молдовой, а также существенно повысить экспортный потенциал портов Дунайского кластера. Вместе с тем, мы сосредотачиваем усилия на восстановлении и развитии инфраструктуры морских портов Измаил и Рени для расширения номенклатуры грузов", - написал украинский министр.

Он отметил, что эта работа длилась год.

Принятые изменения также будут способствовать увеличению пропускной способности пунктов пропуска Фрикацей-Этулия и Рени-Джурджулешты.


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