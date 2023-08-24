FLASH // На следующем Саммите ЕС будет обсуждаться вопрос вступления Молдовы и Украины ...

К 2030 году Евросоюз должен быть готов к вступлению в него новых стран, а на следующем Саммите ЕС будет обсуждено прием в него Молдовы и Украины.

Об этом заявил глава Европейского совета Шарль Мишель на форуме в словенском курорте Блед.

"Я считаю, что мы должны быть готовы в 2030 году к расширению", — сказал Мишель, отметив, что "это амбициозно, но необходимо".

"Мы должны говорить о сроках. Мы обсудим расширение на следующем саммите ЕС: Украина, Молдова. Также я ожидаю, что в повестку вернутся Босния и Герцеговина и Грузия", - сказал Мишель.

Он также заявил, что для присоединения к Евросоюзу будущие государства-члены должны будут провести реформы для обеспечения независимой судебной системы, борьбы с организованной преступностью и коррупцией и согласования своей внешней политики с государствами-членами ЕС.

Коме того, он призвал всех претендентов урегулировать свои двусторонние конфликты до того, как они вступят в Европейский союз.

Официальными кандидатами на вступление в Евросоюз являются Албания, Молдова, Северная Македония, Сербия, Турция, Украина и Черногория.