Минобороны России сообщило об атаке дронов на окраине Москвы ...

Как отмечается в сообщении Министерства обороны России, "сегодня утром пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку пятью беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории Московской области и Новой Москвы".

Сообщается, что 4 дрона были уничтожены средствами ПВО, а еще один был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и потерпел крушение на территории Одинцовского района Московской области.

По данным российских официальных СМИ, два дрона были сбиты на территории поселка Валуево, который находится рядом с Внуково. В 5:10 в Аэропорту Внуково были введены ограничения на прием и вылет воздушных судов; несколько рейсов направляли в Шереметьево и Домодедово. К 8:00 аэропорт возобновил работу.

Власти заявили об отсутствии жертв и разрушений.