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Минобороны России сообщило об атаке дронов на окраине Москвы

Опубликовано : 04 июль 2023 г. 11:18 | Просмотров: 330 | Категория: Мир

Из-за атаки дронов, российские власти закрыли Аэропорт Внуково.

Как отмечается в сообщении Министерства обороны России, "сегодня утром пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку пятью беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории Московской области и Новой Москвы".

Сообщается, что 4 дрона были уничтожены средствами ПВО, а еще один был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и потерпел крушение на территории Одинцовского района Московской области.

По данным российских официальных СМИ, два дрона были сбиты на территории поселка Валуево, который находится рядом с Внуково. В 5:10 в Аэропорту Внуково были введены ограничения на прием и вылет воздушных судов; несколько рейсов направляли в Шереметьево и Домодедово. К 8:00 аэропорт возобновил работу.

Власти заявили об отсутствии жертв и разрушений.


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