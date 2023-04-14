Европейская комиссия считает недопустимыми решения Польши и Венгрии о запрете импорта из Украины ...

Решения Польши и Венгрии о запрете импорта сельскохозяйственной продукции из Украины являются неприемлемыми для Европейского союза.

Об этом заявил представитель Европейской комиссии, цитируемый агентством Reuters.

Как отметил европейский чиновник, действия Польши и Венгрии в области торговли со стороны стран-членов Европейского союза являются "односторонними и неприемлемыми".

"Мы знаем о заявлениях Польши и Венгрии относительно запрета на импорт зерна и другой сельскохозяйственной продукции из Украины", — говорится в заявлении пресс-секретаря. "В этом контексте важно подчеркнуть, что торговая политика является исключительной компетенцией ЕС и, следовательно, односторонние действия неприемлемы. В такие сложные времена крайне важно координировать и согласовывать все решения в рамках ЕС", — говорится в его заявлении.

Ранее уже сообщалось, что в субботу, сначала, Польша, а затем и Венгрия запретили импорт сельскохозяйственной продукции из Украины. Более того, Польша запретила даже транзит этой продукции через свою территорию.

Власти Польши и Венгрии обосновали свои решения необходимостью защиты сельхозпроизводителей своих стран.