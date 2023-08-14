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Навстречу очередному собранию прокуроров-миллионеров!

Опубликовано : 19 август 2023 г. 20:22 | Просмотров: 1 897 | Категория: Власть / Аналитика сети

Времена меняются, а нравы прокуроров остаются прежними. Как и в прежние годы, Общее собрание прокуроров объединит одних из самых богатых людей Молдовы, чья публичная должность не мешает, а даже способствует росту их благосостояния.

23 августа, в Кишиневе пройдет Общее собрание прокуроров, на котором, по данным врио Генерального прокурора Иона Мунтяну, соберутся порядка 400 прокуроров. Это около 80% от общего числа прокуроров. Отсутствующие посчитали боле важным проведение отпуска за пределами Молдовы.

Известно, что прокуроры, как и судьи, уже давно являются кастой, а одним из атрибутов причастности к ней является далеко не средний доход. Личное имущество почти всех прокуроров, за редким исключением, изобилует множеством земельных участков, элитной недвижимостью, и не менее элитными автомобилями. Зачастую, указанная прокурорами стоимость их автомобилей в разы ниже их рыночной цены. Никто из них не распространяется по поводу места, где именно в Молдове можно приобретаются элитные автомобили по сниженным ценам при предъявлении удостоверения прокуроров и судей.

Топ прокуроров-миллионеров несложно составить на основе открытых источников.

Так, согласно отчетам специализирующихся на проведении журналистских расследований СМИ, а также известных НПО, в топ прокуроров-богачей можно смело включить врио генпрокурора Ион Мунтяну, прокурора по борьбе с коррупцией Вадима Присакарь, а также его коллегу Кристину Гладков.

Каждый из этих "честных людей" привлекателен по-своему. А их имущество, основываясь только на открытых источниках, не может не привлекать внимания общества (не власти!).

Итак, прокурор прокуроров Ион Мунтяну еще в 2021 году прославился тем, что его дом был оценен кадастровыми органами в сумму 1.204.533 леев. "Скромный" дом, чья рыночная цена очевидна выше, стал прокурорским в результате акта дарения еще в незапамятном 2017 году. Тогда же, он обзавелся тремя машинами. Причем, две из них он получил бесплатно, то есть даром. Случайно или нет, период "подарков" приходится на известное всем время, когда прокуроры нещадно открывали уголовные дела в отношении бизнесменов. Тех самых бизнесменов, которые после ряда бесед с ними в СИЗО, переписывали часть своего имущества, выбирая таким образом свободу.

В 2020 году Мунтяну приобретает еще один автомобиль Dacia Duster. Содержать такой скромный автопарк наверняка ему помогает грузовой автомобиль Renault. Кстати, в прокурорской среде известен целый ряд заправил на рынке международных грузовых перевозок, но в последней Декларации о доходах грузовичок больше не фигурирует. Вполне возможно, инвестиция в транспорт не оправдала себя. Поэтому, вместо него появились приобретенные, что уже само по себе новость для прокурорской среды, два земельных участка.

Вообще, изучая декларации о доходах прокуроров, нельзя не обратить внимание на исключительную любовь служителей Фемиды к земле.

Безусловным лидером является прокурор по борьбе с коррупцией Вадим Присакарь.

По данным Transparency International, Присакарь возглавляет список прокуроров-землевладельцев, имея 163 участка площадью 93 га. Это больше, чем площадь землевладений всего центрального аппарата Министерства юстиции.

Прокурор-пахарь несказанно разозлился на Transparency International, потребовав уточнения данных о своих землевладениях. По его мнению, он обрабатывает в свободное от работы время "всего лишь" 64 земельных участка общей площадью 30,64 га.

При желании, можно увидеть, что реальные доходы прокурора Присакаря скрываются посредством "перекрестных выплат" через родителей. В то же время, задекларированные его родителями доходы различаются по общей сумме.

Очевидно, прокурор-латифундист берет пример с ряда фермеров, поскольку он не может разъезжать иначе, как на BMW за 17 572 евро. Как и в случае с другими прокурорами, автомобиль стоит почти на 8 тысяч евро дешевле рыночной цены. Объяснения прокурора типичны для прокурорской среды: купил за границей битый автомобиль. Причем, никого в прокуратуре и ANI  не заинтересовало, зачем прокурор продал свой предыдущий BMW на 5 тысяч евро дешевле "битой раблы", и откуда у него взялись деньги, чтобы довести до ума свой скромный "запорожец".

В список передовиков прокурорского труда можно внести и прокурора по борьбе с коррупцией Кристину Гладков.

Вероятно, она имеет хорошие навыки взаимодействия с банками, особенно по части реализации заложенного в банках имущества.

К примеру, она смогла пробрести заложенный в банке грузовик всего лишь за 10 тысяч леев, чтобы через 4 года продать его же за 202 тысячи леев. Квартиру она же смогла приобрести на 2 (две) тысячи леев дешевле её рыночной стоимости. Объяснение простое, как в детском саду: у продавца истекал срок выплаты последней части кредита. Согласитесь, куда еще идти, если не на поиски прокуроров, если надо срочно продать квартиру. Тем более, если прокурор такой предприимчивый.

Прокурорша может свободно преподавать на форумах по предпринимательству в рамках лекций на тему "Как сделать деньги из ничего". Достаточно внимательно прочесть её Декларацию о доходах.

Следите за руками! Семья борчихи с коррупцией приобретает изрядно подержанный 16-летний строительный погрузчик BobCat за 100 тысяч леев. За сдачу его в аренду своей же фирме только в 2022 году было получено 360 тысяч леев! Представляете себе уровень рентабельности сделки?

Но и это еще не всё. В 2017 году она приобретает бус Ford Tranzit, 2001 года выпуска за… 500 (пятьсот) евро. В Декларации о доходах указано, что цена стала результатом торга с продавцом. Наверняка, продавец обливается горьким слезами, увидев, что в 2022 году, серьезно прибавившая к своему престарелому возрасту машина принесла в качестве платы за аренду в 13,5 раз больше своей цены – 135 тысяч леев. Вряд ли ещё надо уточнять, что машина была сдана в аренду своему же предприятию.

Здесь указаны далеко не все данные лишь по трем прокурорам. Отметим, это данные из открытых источников. Вывод прост: для прокуроров хорошие времена не наступали. Для них, хорошие времена продолжаются…


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