Румыния может запретить импорт сельхозпродукции из Украины ...

Находящаяся в правящей коалиции Социал-демократическая партия Румынии потребовала от правительства ввести запрет на импорт зерна и продовольствия из Украины.

Как указывается в пресс-релизе СДПР, партия "потребует в правящей коалиции принятие политического решения, предписывающего правительству Румынии срочно издать нормативный акт о временной приостановке импорта продовольственных товаров из Украины, как это произошло в других государствах, имеющих общую границу с этой страной".

"СДП выступает за то, чтобы государства Восточной Европы, пострадавшие от экспорта из Украины, провели совместные переговоры с представителями Еврокомиссии и Украины, чтобы меры поддержки сельского хозяйства Украины не угрожали интересам фермеров в соседних государствах. В то же время СДП считает, что Румыния должна продолжать поддерживать Украину, облегчая транзит агропродовольственных товаров из этой страны в другие государства Европейского Союза или по торговым путям из Черного моря", - отмечается в заявлении правящей партии.

По мнению румынских социал-демократов, необходимо защитить румынских фермеров, "в условиях, когда компенсации, полученные от Еврокомиссии, не могут покрыть общую стоимость понесенного ими ущерба".

Примечательно, что министр сельского хозяйства является представителем Социал-демократической партии.

Ранее уже сообщалось, что в субботу, Польша, а затем и Венгрия запретили импорт сельскохозяйственной продукции из Украины. Более того, Польша запретила даже транзит этой продукции через свою территорию.

Власти Польши и Венгрии обосновали свои решения необходимостью защиты сельхозпроизводителей своих стран.

Позже, о таком же решении объявил и премьер-министр Словакии.

Еврокомиссия осудила запрет на экспорт сельхозпродукции из Украины, введенный правительствами Польши и Венгрии. В Еврокомиссии напомнили, что регулирование правил торговли стран-членов Евросоюза является исключительной прерогативой Брюсселя и что принятие ими односторонних мер недопустимо.