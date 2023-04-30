Евросоюз ввел запрет на импорт сельхозпродукции из Украины ...

Согласно решению Еврокомиссии, введен запрет на импорт пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника в Венгрию, Польшу, Румынию, Словакию и Болгарию.

"Исключительные и временные меры предосторожности" в отношении импорта отдельных сельскохозяйственных товаров из Украины приняты после давления со стороны пяти государств-членов Европейского союза, заявивших об обвале цен из-за украинского импорта.

Как говорится в сообщении Еврокомиссии, меры вступаю в силу 2 мая и продлятся до 5 июня 2023 года. В этот период упомянутые товары могут импортироваться во все государства ЕС, кроме упомянутых пяти. В то же время через их территорию разрешен транзит украинской продукции.

В то же время, Болгария, Венгрия, Польша и Словакия обязались отменить свои односторонние меры в отношении пшеницы, кукурузы, семян рапса и подсолнечника, а также любой другой продукции, происходящей из Украины.

Этим же решением Еврокомиссия обязалась выделить финансовые субсидии фермерам указанных пяти стран ЕС.